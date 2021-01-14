Убийца российского полицейского осужден на пожизненный срок

Волгоградский областной суд приговорил к пожизненному сроку местного жителя 49-летнего Андрея Петренко за убийство российского полицейского. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Волгоградской области в своем Telegram-канале.

Мужчина признан виновным в разбое и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. С него также взыскана компенсация морального вреда.

В ходе суда было установлено, что 23 марта 2020 года неоднократно судимый Петренко в состоянии алкогольного и наркотического опьянения напал на гражданку Узбекистана и попытался ее ограбить, угрожая ножом. Женщине удалось вырваться и убежать от напавшего. Она спряталась в отделе полиции, туда за ней вбежал Петренко. Там его задержал сержант Владимир Тафинцев.

Петренко напал с ножом на полицейского и нанес ему удар в сердце, от полученного ранения Тафинцев скончался на месте. После этого преступник скрылся, но вскоре был задержан.