Мосгорсуд оправдал осужденных за хранение амфетамина после провокации полиции

Мосгорсуд вынес оправдательный приговор двоим осужденным за хранение амфетамина, посчитав, что их спровоцировали на преступление сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе суда.

При рассмотрении жалобы на приговор Чертановского суда столицы в отношении двух граждан Ш. и П. апелляционная инстанция пришла к выводу об отсутствии в действиях подсудимых состава преступления. За ними признано право на реабилитацию за незаконное уголовное преследование.

По версии следствия, в 2013 году Ш. приобрела психотропное вещество, содержащее в составе амфетамин, массой не менее 0,85 грамма и отдала его П., который продал его за две тысячи рублей Г., действовавшему в рамках «проверочной закупки».

Чертановский суд признал П. и Ш. виновными в незаконном хранении без цели сбыта психотропных веществ в значительном размере. Их приговорили к одному году лишения свободы в колонии-поселении, но тут же освободили от наказания в связи с истечением срока давности.

Однако Мосгорсуд счел, что умысел П. и Ш. на покупку и хранение амфетамина возник в результате провокации со стороны Г., которого привлекли сотрудники полиции для участия в оперативно-розыскной деятельности.