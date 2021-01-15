В США уволили россиянина из-за поста о штурме Капитолия

Старший научный сотрудник американского «Института Катона» Андрей Илларионов, занимавший должность советника президента России, больше не работает в исследовательской организации. Об этом он написал на своей странице в «Живом Журнале».

«Как сообщил мне вице-президент Института, причиной [увольнения] является содержание постскриптумов, присоединенных к моему посту "Поджог Рейхстага — 2021" в этом блоге», — пояснил Илларионов.

Он также рассказал, что когда устроился на работу в институт, регулярно спрашивал о позиции организации по той или иной теме. Однако руководство отвечало одним и тем же: «У Института нет иной позиции, кроме защиты индивидуальной свободы. По любым вопросам есть не позиция института, есть разные позиции сотрудников института, на выражение которых они имеют полное право», — добавил он.

Сейчас же, по словам Илларионова, этот подход изменился. «Как я уже не раз говорил, свобода слова является фундаментом, исходной точкой, свободного общества», — заключил он.

14 января сообщалось, что «Институт Катона» заподозрил Илларионова в распространении теорий заговора о президентских выборах в США и о штурме Капитолия. В частности, внимание института привлекла запись в его блоге о том, что штурм Капитолия был ловушкой, устроенной полицией. Илларионов также обвинил представителей движения Black Lives Matter (BLM, «Жизни черных важны») в провокациях против сторонников президента Дональда Трампа.

Штурм здания Капитолия в США произошел 6 января во время митинга сторонников действующего главы государства, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран демократ Джо Байден. Митинги привели к столкновениям с полицией. Погибли пять человек, десятки задержаны.