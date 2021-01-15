Диетолог предсказала россиянам питание личинками

Врач-диетолог Елена Соломатина предполагает, что вскоре россиянам придется есть продукты, в которые добавляют порошок из личинок. Об этом она заявила в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По словам Соломатиной, в некоторых европейских странах уже появляются продукты, в состав которых входит порошок из личинок мучного жука — так называемые мучные черви. Диетолог считает, что в России также начнут есть насекомых. «Я думаю, что это дело времени, — предсказывает она. — Следующее поколение, а, быть может, и это, будет совершенно свободно ими питаться. Отвращение больше на уровне ментальном, нежели физиологическом».
В среду, 13 января, Европейское агентство по безопасности продуктов питания объявило, что мучные черви не представляют опасности при употреблении в пищу. В то же время, по информации Associated Press, в ходе исследования пищевой ценности червей выяснилось, что личинки, которых откармливали некоторыми видами корма, могут вызывать аллергическую реакцию у едоков.
Первой европейской страной, разрешившей торговлю пищевыми продуктами из сверчков, кузнечиков и мучных червей, была Швейцария. По закону, насекомые должны выращиваться под строгим надзором, причем первые три поколения нельзя употреблять в пищу. В 2017 году о намерении торговать котлетами из мучных червей заявила сеть швейцарских супермаркетов Coop.
Мучные черви cчитаются одним из самых распространенных кормовых беспозвоночных. Их используют в качестве корма для птиц, мелких зверьков, амфибий, рептилий, крупных аквариумных рыб, а также в качестве наживки при рыбной ловле.
В 2013 году ООН опубликовала исследование, рекомендующее употреблять в пищу больше насекомых, чтобы справиться с возможными трудностями в производстве достаточных объемов продовольствия.