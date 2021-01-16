Вирусолог оценил опасность новых мутаций коронавируса

Вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко оценил опасность новых мутаций коронавирусной инфекции в беседе с радио Sputnik.

По его словам, не каждая мутация ведет к появлению нового жизнеспособного варианта вируса. В природе остаются только те разновидности, которые находят свою нишу, что позволяет им репродуцироваться и существовать в популяции, пояснил специалист.

Бутенко отметил, что коронавирус SARS-CoV-2, который вызвал нынешнюю пандемию, был образован в результате рекомбинации, то есть обмена генетическим материалом между близкородственными вирусами. Вирус SARS 2002 года из Китая отличается определенным образом от SARS-CoV-2, несмотря на то, что они имеют большую генетическую гомологию.

Специалист добавил, что главная роль в эволюции вирусов заключается в естественном отборе. Однако постоянные мутации SARS-CoV-2 не означают, что коронавирусная инфекция становится опаснее для людей, заключил Бутенко.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России обнаружили почти 1,5 тысячи мутаций коронавируса. Позже в ведомстве сообщили что выявленные на территории страны мутации COVID-19 не влияют на значимые изменения течения болезни, большинство известных геномов отличаются друг от друга небольшим количеством замен.

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