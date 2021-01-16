Жена российского биатлониста грубо послала недовольных результатами мужа

Анна Елисеева, жена российского биатлониста Матвея Елисеева, в Instagram грубо послала недовольных результатами мужа.

«Такое говно прилетает в директ <...> Если выкладывать все это в сторис, то вы просто удивитесь, сколько там говна. Я жена спортсмена. Если вы даете советы — друзья, идите в жопу!» — написала Елисеева. Она добавила, что из-за травли многие спортсмены удаляют аккаунты в социальных сетях, и посоветовала им не обращать внимание на троллей.

В этом сезоне 27-летний Елисеев принял участие в 20 гонках Кубка мира. Его лучшим результатом стало четвертое место в мужской эстафете на этапе в Оберхофе 15 января. Спортсмен принял эстафету у Кирилла Стрельцова с минутным отставанием от лидеров и увеличил его еще на минуту.

Елисеев — бронзовый призер чемпионата мира 2019 года в эстафете, чемпион Европы 2016 года в смешанной эстафете, а также чемпион Европы-2020 в спринте.

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