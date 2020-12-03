Российские биатлонисты провели худший спринт в истории

Мужская сборная России по биатлону провалила спринтерскую гонку на втором этапе Кубка мира в финском Контиолахти. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Российские биатлонисты провели худший старт в истории мужской команды. Отечественные спортсмены оказались вне ТОП-30. Победителем старта стал норвежец Тарьей Бе. Вторую строчку занял Арнд Пайффер из Германии. Третье место также досталось представителю Норвегии Йоханнесу Бе.

Лучший результат среди россиян показал Матвей Елисеев, занявший 33-е место. Александр Логинов расположился на 34-й строчке. Худший результат российской команды показал Семен Сучилов (85-е место).

3 декабря пройдет и женский спринт. Второй этап Кубка мира проходит в Финляндии с 2 по 6 декабря. В заключительный соревновательный день пройдут эстафетные гонки.