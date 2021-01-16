В Солсберийском соборе началась вакцинация от коронавируса

Солсберийский собор в английском графстве Уилтшир стал пунктом вакцинации от коронавируса. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте окружной больницы города.

Посетить храм разрешено только тем, кого для вакцинации пригласила Национальная система здравоохранения. Речь идет о гражданах старше 80 лет. Одним из первых там привился 95-летний Луи Годвин, бывший стрелок Королевских ВВС времен Второй мировой войны.

Музыкальный директор собора Дэвид Холлс уточнил, что во время вакцинации в соборе организовали органное музыкальное сопровождение. По данным The Independent, для создания расслабляющей атмосферы в здании были выбраны умиротворяющие композиции композиторов Баха, Генделя и Пахельбеля.

«Мы гордимся тем, что играем роль в программе вакцинации, которая спасает жизни и вселяет реальную надежду в эти трудные времена», — заявил настоятель собора Николас Пападопулос. Здание было закрыто после введения в стране ограничений в связи с пандемией, отмечается в Twitter-аккаунте организации. В настоящее время службы в Солсберийском соборе, история которого насчитывает 800 лет, проходят в режиме онлайн.

Солсберийский собор получил известность в России после интервью «отравителей» бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Александра Петрова и Руслана Боширова. Так, они заявили, что их поездка в этот город была туристической. В качестве главной достопримечательности Солcбери россияне назвали местный собор со 123-метровым шпилем и часами.

Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ. Лондон обвинил в причастности к произошедшему Россию. Москва отвергает обвинения и указывает на отсутствие доказательств.