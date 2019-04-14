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Солсбери назвали лучшим местом для проживания в Британии

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Солсбери стал лучшим городом для жизни в Великобритании в 2019 году. К такому выводу пришли журналисты Times.

Выбор пал на этот город с населением в 46 тысяч человек из-за исторического наследия и лучших школ. Также роль сыграли богатая культура, развитая транспортная сеть и чистый воздух. Однако окончательную роль сыграл «возрождающийся дух коллективизма», проявившийся после отравления Скрипалей.

Очистка Солсбери от «Новичка» началась в апреле 2018 года.

4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены якобы разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом в результате операции с участием сотрудников ГРУ. В Лондоне полагают, что атака была санкционирована высшим руководством России. Москва заявляет о своей непричастности к произошедшему.

В годовщину инцидента российская журналистка Ольга Скабеева повторила путь «отравителей». Она посетила ресторан Zizzi, где последний раз обедали Скрипали и где были обнаружены следы отравляющего вещества, побывала на месте демонтированной скамейки, где были найдены жертвы яда, а также зашла в Солсберийский собор со знаменитым шпилем.

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