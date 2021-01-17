Бывший чемпион UFC одержал победу и установил рекорд организации

Американский боец смешанного стиля (MMA) Макс Холлоуэй одержал победу над соотечественником Кэлвином Каттаром и установил рекорд организации. Видео предоставлено правообладателями.

Sportrec

Поединок возглавил турнир UFC Fight Island 7 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби, прошедший в ночь с 16 на 17 января. Бой продлился пять раундов и завершился победой Холлоуэя единогласным решением судей. Американец нанес 445 акцентированных ударов, что является рекордом UFC. До этого бойцы промоушена не исполняли более 400 ударов в одном бою.

Холлоуэй известен по выступлениям в (UFC в полулегкой и легкой весовой категориях. Он становился чемпионом промоушена в полулегком весе. На счету спортсмена теперь 22 победы и шесть поражений.