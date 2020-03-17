Бывший чемпион UFC посчитал бои в клетке опаснее коронавируса

Американский боец смешанного стиля (MMA) Макс Холлоуэй признался, что считает поединки в клетке более опасными, чем коронавирус. Об этом он написал в своем Twitter.

«Не думаю, что какой-нибудь доктор скажет, что COVID-19 опаснее, чем драться в клетке. Честно говоря, вируса я не боюсь. Ну да, говорят, от него умирает в десять раз больше людей, чем от гриппа. Ну и что? Я рискую здоровьем каждый день», — заявил Холлоуэй. При этом боец разместил фотографию своего сына у раковины.

Мнения пользователей разделились. Одни оценили «чемпионский настрой» Холлоуэя. Другие же не согласились с сравнением спортсмена, приведя данные об опасности заражения коронавирусом.

Холлоуэй известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в полулегкой и легкой весовой категориях. Он становился чемпионом UFC в полулегком весе.

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