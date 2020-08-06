Чемпион UFC уклонился от вызова Магомедшарипова

Австралийский боец смешанного стиля (MMA) Александр Волкановски уклончиво ответил на вызов россиянина Забита Магомедшарипова. Пост доступен в Twitter-аккаунте спортсмена.

Магомедшарипов лишился соперника на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 29 августа. Яир Родригес снялся с боя против россиянина по причине травмы. Магомедшарипов в свою очередь бросил вызов Волкановски.

«Я не выхожу на замены. Я — чемпион. Но надеюсь, тебе смогут подобрать соперника и тогда, быть может, мы встретимся», — отреагировал австралиец.

11 июля Волкановски защитил пояс чемпиона UFC в полулегком весе. Тогда он победил американца Макса Холлоуэя.

Магомедшарипов одержал 18 побед при единственном поражении.