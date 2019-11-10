Россиянин Магомедшарипов победил американца Кэттера в главном бою турнира UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Забит Магомедшарипов одержал победу над представителем США Кэлвином Кэттером в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россиянин победил в трех раундах единогласным решением судей.

28-летний Магомедшарипов провел в ММА 19 боев, на его счету 18 побед и одно поражение. Для 31-летнего Кэттера это стало четвертым поражением при 20 победах.

Ранее 10 ноября россиянин Александр Волков решением судей победил американца Грега Харди на турнире UFC. Российский боец нанес американцу несколько сильных ударов, а в последнем отрезке ему удался хай-кик, однако Харди сумел выстоять.

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