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В Москве задержали или отменили десятки рейсов

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В московских аэропортах задержали или отменили десятки рейсов. Соответствующие данные приводит сервис «Яндекс. Расписание» в воскресенье, 17 января.

По информации на 19:22 по московскому времени, во Внуково четыре рейса задержано, еще четыре отменено, в Домодедово — 21 рейс задержан, два отменено, в Шереметьево — 11 рейсов задержано.

В столице 17 января прогнозируется аномальное похолодание, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Кроме того, по его словам, в понедельник, 18 января, москвичей ожидают «температурные горки». Сначала наступит «дно холода», а к выходным начнется оттепель.

Тишковец уточнил, что на неделе не ожидается сильных снегопадов, но перед потеплением выпадет несколько сантиметров осадков.

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