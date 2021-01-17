Центральный матч тура АПЛ между МЮ и «Ливерпулем» завершился вничью

«Ливерпуль» на своем поле сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» в матче 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 17 января, и завершилась со счетом 0:0. Обе команды имели хорошие возможности отличиться, но забить никому не удалось.

«Манчестер Юнайтед» набрал 37 очков и остался лидером чемпионата. В активе «Ливерпуля» на три очка меньше, клуб находится на третьей позиции.

«Ливерпуль» в следующем туре 21 января на своем поле примет «Бернли». «Манчестер Юнайтед» днем раньше на выезде сыграет с «Фулхэмом».

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