«Тоттенхэм» обыграл худшую команду АПЛ

«Тоттенхэм» на выезде обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 17 января, и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Серж Орье, Харри Кейн и Танги Ндомбеле. У хозяев забил Дэвид Макголдрик.

Победа позволила «Тоттенхэму» набрать 33 очка и выйти на четвертое место в чемпионате. «Шеффилд» с пятью очками остается худшей командой АПЛ и находится на последней, 20-й позиции.

«Тоттенхэм» в следующем туре 28 января на своем поле примет «Ливерпуль». «Шеффилд» днем раньше на выезде встретится с «Манчестер Юнайтед».