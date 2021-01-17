«Лестер» победил и вышел на второе место в АПЛ

«Лестер» на своем поле обыграл «Саутгемптон» в матче 19-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 16 января, и завершилась с счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Джеймс Мэддисон и Харви Барнс.

Победа позволила «Лестеру» набрать 35 очков и выйти на второе место в турнирной таблице. «Саутгемптон» находится на восьмой позиции с 29 очками.

«Лестер» в следующем туре 19 января на своем поле сыграет с «Челси». «Саутгемптон» днем позже на выезде встретится с «Лидсом».