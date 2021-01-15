Назван лучший игрок месяца АПЛ

Назван лучший футболист декабря в Английской премьер-лиге (АПЛ). Об этом сообщается на сайте организации.

Лучшим игроком месяца признан полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш. Хавбек в декабре забил три мяча и отдал четыре голевые передачи в шести матчах в лиге. Он стал первым игроком, получившим эту награду четыре раза за календарный год.

Награда лучшему тренеру месяца вручается в АПЛ с 1993 года, приз лучшему игроку был введен годом позже.

Бруну Фернандеш перешел в «Манчестер Юнайтед» из лиссабонского «Спортинга» в январе 2020 года. Сумма трансфера составила 55 миллионов евро. Болельщики «Манчестер Юнайтед» назвали Фернандеша лучшим игроком 2020-го.