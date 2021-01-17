Младшая сестра Бритни Спирс обвинила Илона Маска в смерти ее кошек

Младшая сестра американской певицы Бритни Спирс Джейми Линн обвинила главу компании Tesla в смерти ее кошек. Об этом пишет TMZ.

Девушка утверждает, что двигатель автомобилей Tesla настолько тихий, что животные не слышат его и не понимают, когда машина начинает сдавать назад. Из-за этого «дефекта» Спирс-младшая лишилась кошек, после чего потребовала от Маска изменить звук двигателя.

Американка не привела подробностей происшествия и не сказала, сколько животных пострадали из-за тихого автомобиля. При этом Джейми Линн Спирс призналась, что в данном случае имеет место также и вина водителя авто.

Ранее сообщалось, что сама Бритни Спирс поделилась откровенным фото со своим возлюбленным и порадовала поклонников. Фанаты певицы оценили фотографию в комментариях. «Лучший пост за многие годы!», «Береги себя, Бритни! Прекрасное фото», — высказывались они.