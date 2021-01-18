В Азербайджане началась вакцинация от коронавируса

Власти Азербайджана объявили о начале вакцинации от коронавирусной инфекции с 18 января, она будет осуществляться добровольно. Об этом сообщает портал Haqqin.az со ссылкой на министерство здравоохранения республики.

По информации ведомства, Баку приобрел два миллиона доз препарата против COVID-19 от китайской компании Sinovac Biotech. Всего руководство страны ожидает поставки четырех миллионов доз. Республика получает вакцину в рамках платформы COVAX.

На первом этапе кампании прививкой будут обеспечены лица из самых уязвимых групп населения: пенсионеры старше 65 лет и медицинский персонал, который работает с зараженными. На втором этапе вакцинироваться смогут люди старше 50 лет, которые имеют хотя бы одно хроническое заболевание, учителя, работники транспорта, социальных учреждений, банков и почтовых служб.

Ранее соглашение на поставку китайской вакцины от коронавируса заключила Украина. Препарат должен поступить в страну в апреле-мае 2021-го, а с 2022 года будет производиться на территории Харькова. Позже власти республики выступили с заявлением, что готовы отказаться от поставок, так как его эффективность оказалась ниже 60 процентов. В договоре этот показатель был указан на уровне 70 процентов.

Позже отказаться от закупок китайского препарата решила Грузия. Министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе заявила, что у вакцины из КНР не хватает необходимых показателей надежности и клинической эффективности.