Экономисты предсказали рост числа обанкротившихся россиян

В 2021 году число заявлений от физических лиц о банкротстве может вырасти до 260 тысяч. Об этом агентству ТАСС рассказали эксперты консалтинговой компании GRM.

По прогнозам аналитиков, это число превысит показатели 2020 года на 65 процентов.

Причинами этого эксперты называют то, что процедура банкротства стала «цивилизованным инструментом урегулирования неплатежеспособности должника». Еще одним фактором станет влияние негативных последствий пандемии коронавируса на способность физических лиц рассчитаться с долгами.

Ранее сообщалось, что в 2020 году более 119 тысяч российских граждан и индивидуальных предпринимателей были признаны банкротами. Согласно информации Единого федерального реестра сведений о банкротстве, в 2020 году число прошедших процедуру увеличилось на 72,6 процента по сравнению с 2019 годом.

Тогда замминистра экономического развития Илья Торосов объяснил, что рост числа личных банкротств связан с повышением информированности населения о данной процедуре. Он отметил, что освобождение граждан от долгов имеет прежде всего социальное значение и предоставляет тем, кто попал в трудную финансовую ситуацию, возможность «перезапуститься».