Названы самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке

Эксперты назвали удаленные вакансии с зарплатой выше ста тысяч рублей. Одними из самых высокооплачиваемых должностей оказались backend-разработчик и оператор кол-центра. Им готовы предложить от 180 тысяч рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование «Работа.ру».

Материалы по теме В собственном соку В борьбе с пандемией мир проглядел эпидемию одиночества. Какова цена изоляции? Сорвали покровы Что будет с рублем, нефтью и ценами на еду в России в 2021 году

Разработчик ПО для клиентской поддержки может претендовать на 150 тысяч рублей. До 150 тысяч рублей предлагают также менеджеру по продажам b2b в крупной компании, которая работает с ведущими российскими банками. Продюсеру онлайн-курсов готовы платить до 120 тысяч рублей. На высокий заработок может рассчитывать и преподаватель физики, онлайн-школа предлагает такому специалисту до 100 тысяч рублей.

Ранее россияне назвали размер желаемой зарплаты. В среднем граждане хотят получать зарплату в 158 тысяч рублей. Желаемый заработок мужчин в Москве — 198 тысяч рублей, а женщин — 129 тысяч рублей.

В январе ВЦИОМ представил результаты опроса, который показал, что более трети россиян (36 процентов) считают текущую экономическую ситуацию в стране плохой. Около 15 процентов уверены, что дела в экономике страны идут хорошо. Еще 45 процентов назвали положение дел нормальным.