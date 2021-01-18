Названы самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке

Эксперты назвали удаленные вакансии с зарплатой выше ста тысяч рублей. Одними из самых высокооплачиваемых должностей оказались backend-разработчик и оператор кол-центра. Им готовы предложить от 180 тысяч рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование «Работа.ру».
Разработчик ПО для клиентской поддержки может претендовать на 150 тысяч рублей. До 150 тысяч рублей предлагают также менеджеру по продажам b2b в крупной компании, которая работает с ведущими российскими банками. Продюсеру онлайн-курсов готовы платить до 120 тысяч рублей. На высокий заработок может рассчитывать и преподаватель физики, онлайн-школа предлагает такому специалисту до 100 тысяч рублей.
Ранее россияне назвали размер желаемой зарплаты. В среднем граждане хотят получать зарплату в 158 тысяч рублей. Желаемый заработок мужчин в Москве — 198 тысяч рублей, а женщин — 129 тысяч рублей.
В январе ВЦИОМ представил результаты опроса, который показал, что более трети россиян (36 процентов) считают текущую экономическую ситуацию в стране плохой. Около 15 процентов уверены, что дела в экономике страны идут хорошо. Еще 45 процентов назвали положение дел нормальным.