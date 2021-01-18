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В продолжении «Секса в большом городе» появятся афроамериканка и азиатка

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Кадр: сериал «Секс в большом городе»

В продолжении сериала «Секс в большом городе» вместо Саманты Джонс появятся две новые героини — афроамериканка и азиатка. Об этом сообщает Daily Mail.

Источник, близкий к производству шоу, рассказал, что вместо персонажа Ким Кэтролл зрителям покажут «сильных и дерзких цветных женщин, которые помогут представить сериал новому поколению и более точно передать мир, в котором мы живем». Собеседник издания отметил, что было бы глупо демонстрировать жизнь мультикультурного Нью-Йорка лишь глазами белокожих персонажей.

Ранее в январе стало известно, что «Секс в большом городе» получил продолжение, которое выйдет на платформе HBO Max. Сиквел And Just Like That («А затем») будет состоять из десяти эпизодов. Его съемки начнутся весной в Нью-Йорке. Дата выхода пока не раскрывается.

Звезды сериала Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис получат по миллиону долларов за каждый эпизод продолжения телешоу. Все три актрисы не только сыграли главные роли, но также выступили исполнительными продюсерами проекта.

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