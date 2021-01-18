Конкурент Илона Маска впервые вывел свою ракету LauncherOne на орбиту

Американская частная компания Virgin Orbit впервые вывела на орбиту свою ракету-носитель LauncherOne. Об этом говорится в заявлении организации в Twitter.

В ходе запуска на орбиту было выведено девять спутников CubeSat. «Мы с гордостью можем сказать, что LauncherOne завершила свою первую космическую миссию, доставив в космос спутники для наших друзей из НАСА», — заявили в Virgin Orbit. Позднее глава американского космического агентства Джим Брайденстайн поздравил команду с «большим достижением».

Старт 20-метровой ракеты состоялся в районе Южной Калифорнии.

В мае 2020 года Virgin Orbit потеряла ракету в ходе демонстрационных испытаний. Вскоре после успешного запуска произошла некая «аномалия», и испытания были прекращены. Тогда на провал отреагировал конкурент Virgin Orbit, основатель компании SpaceX Илон Маск. Он напомнил, что до успешного запуска его ракеты Falcon 1 три испытания закончились провалом.

Virgin Orbit разработала технологию воздушного старта, ракета запускается с самолета Boeing 747 под названием Cosmic Girl. LauncherOne предназначена для вывода спутников весом до 500 килограммов на околоземную орбиту. По подсчетам инженеров, подобный метод запуска спутников будет обходиться гораздо дешевле традиционных способов.