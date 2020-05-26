Virgin Orbit потеряли ракету в ходе испытаний

Американская частная компания Virgin Orbit в ходе демонстрационного испытания потеряла свою ракету-носитель LauncherOne. Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

Ракета должна была стартовать с специально переделанного под эти задачи самолета Boeing 747 под названием Cosmic Girl. Вскоре после успешного запуска произошла некая «аномалия», и испытания были прекращены.

На провал испытаний отреагировал конкурент Virgin Orbit, основатель компании SpaceX Илон Маск. В своем Twitter он написал, что сожалеет о случившемся. Миллиардер отметил сложность проекта и напомнил, что до успешного запуска его ракеты Falcon 1 три испытания закончились провалом.

LauncherOne предназначена для вывода спутников весом до 500 килограммов на околоземную орбиту. По подсчетам инженеров, подобный метод запуска спутников будет обходиться гораздо дешевле традиционных способов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!