Глава ЦРУ объявила об отставке

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джина Хаспел объявила о своей отставке. Об этом сообщается на странице ведомства в Twitter.

«Возглавлять эту удивительную организацию было величайшей честью моей жизни. Я ухожу и очень горжусь нашей проделанной работой», — отметила она.

Ранее власти Ирана ввели против американского президента Дональда Трампа, госсекретаря Майка Помпео и других чиновников США, в том числе Джины Хаспел. Меры ввели в рамках закона «о противодействии нарушениям прав человека, авантюристским и террористическим действиям США в регионе».

В ноябре прошлого года действующий президент США Дональд Трамп собирался уволить министра обороны Марка Эспера, директора ЦРУ Джину Хаспел, а также главу ФБР Кристофера Рэя. Журналист телеканала CNN и автор в The Washington Post Джош Рогин отмечал, что недовольство президента было вызвано тем, что главы ведомств не делали всего, что он от них хотел.

Джина Хаспел стала первой женщиной, занявшей должность директора ЦРУ. Она возглавляла ведомство с 2018 года.