Иран ввел санкции против Трампа, Помпео и других чиновников США

Иран ввел санкции против американского президента Дональда Трампа, госсекретаря Майка Помпео и других чиновников США. Об этом пишет Irib News со ссылкой на пресс-секретаря МИД страны Саида Хатибзаде.

Помимо них, под санкции попали министр финансов США Стивен Мнучин, бывший глава Пентагона Марк Эспер, и.о. министра обороны США Кристофер Миллер, глава ЦРУ Джина Хаспел и бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон. Меры также примут против бывшего спецпосланника США по Ирану Брайан Хука и действующего спецпредставителя Эллиота Абрамса, а также директора Офиса по контролю за иностранными активами (OFAC) Андреа Гаки.

Санкции ввели в рамках закона «о противодействии нарушениям прав человека, авантюристским и террористическим действиям США в регионе». Политиков также обвинили в нарушениях прав человека и терроризме в отношении Ирана и его граждан.

12 января бывший госсекретарь США Генри Киссинджер предсказал ядерный кризис странам Ближнего Востока, который может наступить в случае возвращения Штатов в ядерную сделку с Ираном.