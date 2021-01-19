В Европе поставили цели по созданию коллективного иммунитета к коронавирусу

Страны Евросоюза (ЕС) должны вакцинировать до 80 процентов медперсонала и граждан старше 80 лет к марту и до 70 процентов взрослого населения к лету текущего года. Такие цели поставлены в опубликованной Еврокомиссией (ЕК) стратегии вакцинации ЕС и мер по борьбе против пандемии, передает ТАСС.

ЕК также порекомендовала государствам ввести сертификаты о вакцинации, однако там не уточняется, как именно их использовать. «Единый подход должен быть согласован к концу января, чтобы позволить странам-членам быстро начать использовать эти документы в системах здравоохранения и для иных целей», — указано в тексте. Также ЕК пообещала приложить усилия для расширения возможностей производства вакцин внутри ЕС.

Ранее в январе сообщалось, что фармацевтическая компания Pfizer, один из производителей вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, сократит поставки препарата в европейские страны, пока модернизирует производство. Объясняется, что фирма расширяет свои производственные мощности: планируется производить 2 миллиарда вместо 1,3 миллиарда доз в год, на которые ее заводы способны сейчас. По предварительным прогнозам, ситуация изменится в феврале.

ЕК подписала контракты с шестью западными компаниями на предзаказ 2,3 миллиарда доз вакцин. Из них уже созданы и сертифицированы в ЕС лишь две вакцины от американских компаний Pfizer и Moderna, которые обязались до сентября 2021 года поставить странам ЕС 460 миллионов доз вакцины, позднее — еще 300 миллионов.