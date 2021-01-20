Раскрыты подробности инаугурации Байдена

Штаб избранного президента США Джо Байдена раскрыл подробности его инаугурации. Об этом сообщает РИА Новости.

20 января в 8:45 (16:45 мск) Байден вместе с супругой Джилл, избранным вице-президентом Камалой Харрис и ее мужем посетят службу в католическом соборе святого Матфея в Вашингтоне. В 10:30 (18:30 мск) Байден с Харрис посетит Капитолий США, где спустя 45 минут состоится присяга Харрис. В 12:00 (20:00 мск) присягу примет Байден.

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В 13:40 (21:40) Байден уже как действующий президент и Харрис как вице-президент примут небольшой парад родов войск. В 14:25 (22:25 мск) Байден возложит венок на Арлингтонском кладбище к могиле неизвестного солдата. В 15:15 (23:15 мск) военные торжественно проводят Байдена в его новую резиденцию — Белый дом.

В 17:15 (01:15 мск четверга) Байден подпишет ряд исполнительных указов, а получасом спустя приведет к присяге ряд назначенцев. В 20:48 (4:48 мск четверга) Байден и Харрис с супругами посетят праздничную программу и выступят с речами, а в 21:55 (5:55 по московскому времени) две семьи появятся вместе на балконе Белого дома.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп и его супруга Мелания в день инаугурации Джо Байдена улетят в Палм-Бич (штат Флорида). Таким образом действующий президент пропустит торжественную церемонию вступления в должность демократа.

Инаугурация Байдена запланирована на полдень 20 января (20:00 мск). На мероприятие приглашен, в частности, вице-президент Майк Пенс. При этом Байден назвал хорошим решение Трампа не посещать мероприятие, о чем он заявил ранее. В Вашингтоне в связи с инаугурацией приняты повышенные меры безопасности. Значительная часть центра города, прилегающая к Белому дому и Конгрессу, закрыта для движения автотранспорта. Капитолийский холм оцеплен, допуск туда ограничен.