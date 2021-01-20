Назван лучший легионер в истории РПЛ

Назвал лучший легионер в истории Российской премьер-лиги (РПЛ). Пост доступен в Twitter-аккаунте организации.

РПЛ провела опрос в Instagram среди болельщиков. По итогам голосования лучшим иностранным футболистом в истории лиги был признан бразилец Халк, выступавший за санкт-петербургский «Зенит».

В данный момент 34-летний форвард находится без клуба. Последней командой бразильца был китайский «Шанхай СИПГ». В ноябре 2020-го сообщалось, что представитель Халка выходил на связь с турецким «Галатасараем» и «Зенитом».

Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год. На его счету 49 голов в 92 матчах за российский клуб. Вместе с «Зенитом» он выигрывал чемпионат России, а также кубок и суперкубок страны.