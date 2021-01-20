Появилось видео первой победы брата Нурмагомедова в UFC

UFC
В сети появилось видео победы российского бойца смешанного стиля (MMA) Умара Нурмагомедова над спортсменом из Казахстана Сергеем Морозовым. Ролик опубликован правообладателем.
Нурмагомедов применил удушающий прием сзади во втором раунде. Рефери остановил схватку, зафиксировав победу россиянина в его первом поединке в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Умар — двоюродный брат чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. На счету кузена именитого бойца 13 побед и ни одного поражения.