Нурмагомедов прокомментировал победу брата в UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу своего двоюродного брата Умара в дебютном поединке в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

32-летний Нурмагомедов выступил секундантом кузена и после боя вышел в октагон, где пообщался с Даниэлем Кормье, который брал интервью у победителя.

«Девять лет назад я точно так же дебютировал в UFC. Я таким же приемом одержал победу. Только мне удалось сделать это только в третьем раунде, а Умар справился во втором», — заявил он.

Умар Нурмагомедов победил представителя Казахстана Сергея Морозова. Он применил удушение сзади и успешно дебютировал в UFC.

На счету Умара Нурмагомедова 13 побед и ни одного поражения. Хабиб Нурмагомедов в своем дебютном поединке в рамках UFC одолел Камала Шалоруса. Бой состоялся 20 января 2012 года.