Нурмагомедов назвал способного стать величайшим в истории бойца

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу Full Reptile назвал бойца, который способен стать величайшим в истории.

Нурмагомедов заявил, что его впечатлила победа американца Макса Холлоуэя 17 января, поэтому он выбрал его. «Это было лучшее выступление Макса в карьере. Но его пик еще не подошел», — добавил он. По мнению россиянина, даже когда Холлоуэй стал чемпионом UFC в полулегком весе, он не был в своей лучшей форме.

17 января Холлоуэй одержал победу над соотечественником Кэлвином Каттаром единогласным решением судей. Он нанес 445 значимых ударов и установил рекорд UFC по этому показателю. До этого бойцы промоушена не исполняли более 400 ударов в одном бою. Поединок прошел на турнире UFC Fight Island 7 в Абу-Даби.

Холлоуэй известен по выступлениям в UFC в полулегкой и легкой весовых категориях. Он становился чемпионом промоушена в полулегком весе. На счету спортсмена 22 победы и шесть поражений.