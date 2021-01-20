Появилось видео с места взрыва в Мадриде

В сети появилось видео мощного взрыва, произошедшего в центре Мадрида. Кадрами с места событий поделились экстренные службы города и очевидцы в Twitter.

На видео запечатлено, что в результате взрыва были разрушены крыша здания и по меньшей мере три этажа. Вся улица усеяна обломками, эпицентр взрыва оцеплен пожарными и экстренными службами города.

На другом видео запечатлена эвакуация постояльцев дома престарелых, расположенного неподалеку от места взрыва.

Мощный взрыв прогремел в здании на центральной улице Толедо. В экстренных службах сообщили, что оказывают помощь нескольким пострадавшим, но не назвали их точное число. Полиция сообщает о нескольких погибших. Предположительная причина взрыва — утечка газа.