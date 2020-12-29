В ФБР раскрыли новые подробности взрыва в Бейруте

Федеральное бюро расследований (ФБР) раскрыло новые данные о взрыве, прогремевшем в Бейруте в начале августа. Об этом со ссылкой на бывшего премьер-министра Ливана Хасана Диаба сообщает телеканал France 24.

По данным ведомства, инцидент в районе морского порта столицы вызвало меньшее количество аммиачной селитры, чем сообщалось ранее: утверждается, что разрушительный взрыв был спровоцирован 500 тоннами вещества. Этот вывод вызвал вопросы у подавшего в отставку премьера, так как, по имевшимся у него данным, на складе хранилось более 2700 тонн взрывоопасной селитры.

«В отчете ФБР указывается, что взорвалось 500 тонн [упомянутого вещества] (...). Куда пропали [остальные] 2200 тонн?» — задался вопросом он.

Взрыв в порту Бейрута прогремел 4 августа. Сообщалось, что инцидент спровоцировали долгое время хранившиеся на складе 2750 тонн аммиачной селитры. Жертвами стали около 200 человек, тысячи людей получили ранения, повреждены тысячи жилых домов. Через несколько дней после происшествия занимавший должность премьера Хасан Диаб подал в отставку.

France 24 указывает, что в рамках расследования произошедшего были арестованы по меньшей мере 25 подозреваемых. В их числе — начальник порта и директор таможни.