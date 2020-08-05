Российские эксперты назвали последовательность событий во время взрыва в Ливане

Российские эксперты проанализировали видео, на которых запечатлен момент взрыва в районе порта в ливанском Бейруте, и назвали последовательность произошедших событий. Они пришли к выводу, что на кадрах — так называемый классический «объемный» взрыв, который характерен для складов. Об этом специалисты сообщили в беседе с газетой «Известия».

«Такие взрывы происходят на объектах и складах, где много сырья, выделяющего пыль. К примеру, склады с джутом, мукой, элеваторы, угольные хранилища и подобные объекты», — пояснил военный эксперт Владислав Шурыгин. По его словам, в подобных помещениях пыль образуется своеобразный аэрозоль. Когда он воспламеняется, происходит объемная детонация. Эксперт отметил, что именно по такому принципу происходит и подрыв так называемых вакуумных бомб.

Как изданию пояснил офицер Военно-космических сил (ВКС) России обратил внимание на то, что вначале сдетонировала пиротехника — этот взрыв образовал хороший видный «гриб». Он, по словам офицера, разрушил помещение, где находился аэрозоль. Затем произошел второй взрыв, который легко узнать по белой волне.

«Именно этот повторный объемный взрыв и вызвал самые сильные разрушения. Хорошо видно, как "белая волна" уничтожает изнутри здание, а потом уже продолжает свой путь, разрушая другие постройки», — рассказал эксперт.

Ранее ливанский телеканал LBC International сообщил, что взрыв 2700 тонн аммиачной селитры произошел в момент проведения сварочных работ в районе порта Бейрута вечером 4 августа. Погибли по меньшей мере 70 человек, еще более 2700 получили ранения. Пострадало множество кварталов города, в том числе оказалось задето взрывной волной посольство России.