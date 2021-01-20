В ВОЗ заявили о рекордном росте смертности от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о рекордном росте числа умерших от коронавируса. Так, за неделю в мире зарегистрировано 93 882 летальных исхода от COVID-19. Рост показателя составил девять процентов по сравнению с предыдущей неделей и оказался самым высоким с начала пандемии, данные доступны на официальном сайте ВОЗ.

Рост смертности зафиксирован во всех шести регионах организации. С 11 по 17 января выявлено 4,7 миллиона новых случаев заболевания — это на шесть процентов меньше, чем неделей ранее. Рост инфицирований заметен в Африке, Восточном Средиземноморье и Западно-Тихоокеанском регионе. В Северной и Южной Америке, Европе, Юго-Восточной Азии этот показатель начал снижаться в указанный период.

По данным организации, в мире за все время пандемии коронавирус выявили у 94 124 612 человек, более двух миллионов скончались. Больше всего зараженных было зарегистрировано в США (23,5 миллиона), Индии (10,5 миллиона), Бразиии (8,4 миллиона), России (3,6 миллиона) и Великобритании (3,4 миллиона).

Ранее эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан призвал готовиться к 100 тысячам смертей от коронавируса в неделю. По его словам, Северная и Южная Америка суммарно дают более 47 процента смертей и их число растет. В Европе смертность стабилизируется — хоть и на высоком уровне.