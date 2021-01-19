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В ВОЗ оценили способность COVID-19 стать сезонной инфекцией

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Фото: Tingshu Wang / Reuters

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оценили способность COVID-19 стать сезонной инфекцией. Об этом в интервью «Российской газете» заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

По словам Вуйнович, для однозначного ответа на вопрос, есть ли предпосылки к тому, что COVID-19 станет сезонным заболеванием, надо понаблюдать несколько сезонов.

Она уточнила, что надо выяснить, как долго вакцины обеспечивают иммунитет и насколько эффективны программы вакцинации для достижения высокого иммунитета. «Даже наличие высокоэффективной вакцины не гарантирует, что мы сможем полностью уничтожить или искоренить вирус. Вероятный сценарий в контексте эффективной глобальной программы вакцинации состоит в том, что в будущем вирус станет эндемическим вирусом с низким уровнем угрозы», — пояснила Вуйнович.

Также Вуйнович рассказала, что в ВОЗ пока нет единого мнения, как будет развиваться ситуация с заболеваемостью COVID-19 в 2021 году. По ее словам, есть вероятность, что пандемия пойдет на спад благодаря вакцинированию.

Ранее сообщалось, что во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не видят необходимости в том, чтобы требовать от прибывающих путешественников доказательство о прохождении вакцинации от коронавируса. В организации высказались, что такая рекомендация обусловлена тем, что пока неизвестно, насколько вакцины влияют на передачу вируса от одного человека к другому.

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