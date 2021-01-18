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ВОЗ призвала готовиться к 100 тысячам смертей от коронавируса в неделю

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Фото: Ivan Pierre Aguirre / Reuters

Число смертей из-за коронавируса SARS-CoV-2 в мире скоро достигнет 100 тысяч каждую неделю. К этому призвал готовиться эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, передает информационное агентство Reuters.

«Эпидемиологическая ситуация сейчас динамична и отличается в разных регионах», — заявил он на совещании управленцев ВОЗ. Он отметил, что Северная и Южная Америка суммарно дает более 47 процента смертей и их число растет. В Европе смертность стабилизируется — хоть и на высоком уровне, сообщил Райан.

Ранее 18 января сообщалось, что глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил мир о том, что он находится на грани моральной катастрофы: из-за того, насколько неравномерно распределяются между странами вакцины, в беднейших государствах рискует погибнуть множество людей.

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