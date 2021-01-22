Оценены возможности Кокорина ходить в ночные клубы в Италии после матчей

Защитник пражской «Олимпии» Мартин Йиранек, игравший ранее в итальянской «Реджине», оценил возможности российского форварда Александра Кокорина ходить в ночные клубы в Италии после матчей. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Главное — соблюдать правила, установленные в команде, а если он зайдет отдохнуть в клуб, это не станет проблемой. Запрещать ему никто не будет», — сказал Йиранек.

Он отметил, что в его время в Италии для футболистов также не было запретов на распитие вина за ужином. «За этим никто не следил. Были футболисты, которые могли спокойно выпить и по три бокала», — подчеркнул чех.

21 января Кокорин рассказал о жертве ради перехода в итальянскую «Фиорентину». Футболист заявил, что ему пришлось пойти на понижение зарплаты, но отметил, что возможность поиграть в Европе стоит этого.

О переходе нападающего из «Спартака» в «Фиорентину» стало известно также 21 января. Кокорин должен заключить контракт с «фиалками» на 3,5 года.

Кокорин присоединился к красно-белым в августе 2020-го в статусе свободного агента. В сезоне-2020/2021 Российской премьер-лиги он провел десять матчей и отметился двумя голами.

«Фиорентина» в текущем розыгрыше Серии А занимает 18-е место с 18 очками. Лидирует «Милан» (43 очка).