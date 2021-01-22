МИД России поддержал Киркорова после запрета на въезд в Литву

МИД России в своем Instagram-аккаунте процитировал пост Филиппа Киркорова, где певец прокомментировал решение Литвы, запретившей ему въезд.

В публикации говорится, что мир был бы прекрасен, если бы «каждый занимался своим делом», МИД Литвы налаживал отношения с другими странами, а не «набрасывался на людей», партнеры договаривались, а люди бы собирались на концертах и праздниках, а не на митингах и «прочих шабашах». «Руками некоторых дровосеков летят щепки человеческих жизней, не раскачивайте лодку, проходили — знаем», — отмечается в посте.

Ранее Киркоров решил судиться с Литвой из-за того, что ему запретили въезд на территорию страны. Адвокат Александр Добровинский рассказал, что артист доверил ему вести свои дела в судах Европы. Он отметил, что политика не должна касаться культуры, искусства, спорта и любви.

Власти Литвы запретили певцу Филиппу Киркорову въезд в страну на пять лет. Данное решение было аргументировано посещением поп-звездой территории Крымского полуострова. Как рассказала глава МВД республики Агне Билотайте, Киркоров за последние несколько лет неоднократно посещал российский полуостров, чем «публично оправдал его оккупацию». Министр добавила, что у руководства республики изначально не было никаких сомнений по поводу включения артиста в черный список нежелательных лиц.