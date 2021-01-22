Раскрыт рекомендуемый срок между прививкой от COVID-19 и зачатием ребенка

Между прививкой от коронавируса и зачатием ребенка должно пройти не менее трех месяцев. Мужчинам в течение этого времени нельзя быть донорами спермы. Такой срок в эфире телеканала «Доктор» раскрыл представитель ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, его слова передает «Комсомольская правда».

Он уточнил, что такие советы даны во всех мировых рекомендациях. Как подчеркнул эксперт, те, кто сделают прививки, точно смогут родить. В случае же с отказавшимися от вакцинации вопрос остается открытым, считает эпидемиолог.

Ранее Горелов заявил, что оптимальный временной промежуток между двумя фазами вакцины — до трех недель. Однако отклонения от этого срока некритичны. Например, если сделать вторую прививку через четыре-пять недель, она все равно подействует.