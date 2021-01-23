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В Москве задержали Юлию Навальную

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Фото: @yulia_navalnaya

Юлия Навальная, жена блогера Алексея Навального, задержана в ходе несанкционированной акции в Москве и находится в автозаке. Об этом в субботу, 23 января, сама Навальная сообщила в своем Instagram, опубликовав соответствующее фото.

«Извините за плохое качество. Очень плохой свет в автозаке», — подписала фото автор поста.

23 января столичный главк МВД сообщил, что в несанкционированной акции, которая проходит в центре Москвы в субботу, 23 января, принимают участие порядка четырех тысяч человек.

Ранее сообщалось, что на акции в столице начались задержания. Отмечалось, что правоохранители задерживают тех, кто полностью скрывает свое лицо при помощи масок, шарфов и балаклав, а также протестующих, которые пришли на митинг с плакатами. При этом информации о точном числе задержанных на данный момент нет.

В МВД заявили, что агитаторов, призывающих к участию в несанкционированных акциях, запланированных в российских городах на 23 января, могут привлечь к административной ответственности еще до проведения мероприятий, поскольку у полиции есть основания наказать «всех, кто призывает очно, в интернете, путем рассылки письменных обращений». О пресечении митингов 23 января силовиками ранее сообщили также в Генпрокуратуре.

В Кремле подобные акции также назвали недопустимыми.

О планах провести несанкционированные акции 23 января сообщали сторонники Алексея Навального, задержанного в аэропорту Шереметьево и позднее арестованного на 30 суток. Задержание произошло на основании постановления начальника УФСИН по Москве, согласно которому Навальный был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока.

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