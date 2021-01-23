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Юлию Навальную отпустили из ОВД

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Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Жену Алексея Навального Юлию отпустили из ОВД. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Навальную отпустили из московского отдела полиции «Сокол».

Ранее сообщалось, что она была задержана в ходе несанкционированной акции в Москве. «Извините за плохое качество. Очень плохой свет в автозаке», — подписала она фото в своем Instagram.

Днем 23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального, арестованного 18 января за неоднократные нарушения условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше». По данным МВД, на митинг в центре столицы вышли четыре тысячи граждан, в ходе акции, как сообщал источник, пострадали 39 силовиков.

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