Раскрыта стоимость чемпионского пояса UFC

Стоимость чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) оценивается в 650 долларов (48 тысяч рублей). Это число было раскрыто после публикации финансового отчета бывшего президента США Дональда Трампа в The New York Times.

Награду экс-глава государства получил в подарок от временного чемпиона UFC в полусреднем весе Колби Ковингтона в августе 2018 года, когда спортсмен встречался с Трампом в Овальном кабинете Белого дома.

Стоимость чемпионского пояса, указанной в отчете бывшего президента, совпадает с ценой копии пояса, продаваемой в качестве сувенира на официальном сайте UFC.