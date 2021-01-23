Слуцкая рассказала о судьбе брошенных на лед подарков

Призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая в своем Instagram рассказала о судьбе подарков, которые зрители бросают на лед во время соревнований по фигурному катанию.

Спортсменка отметила, что фигуристы практически все забирают с собой, а затем распоряжаются подарками по собственному усмотрению. «Что-то остается дома или становится своего рода талисманом, что-то переезжает к друзьям-знакомым», — отметила Слуцкая.

Фигуристка также добавила, что мягкие игрушки спортсмены часто передают в детские дома. Иногда подарки оставляют юным спортсменкам, которые убирают их со льда.

Слуцкая завоевала серебро на Играх-2002 в Солт-Лейк-Сити и бронзу Олимпиады 2006 года в Турине в одиночном катании. Спортсменка также дважды выигрывала чемпионат мира (2002, 2005). Карьеру она завершила в 2006 году.