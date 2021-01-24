Макгрегор захотел третьего боя с Порье

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор обратился к болельщикам после поражения от американца Дастина Порье. Пост доступен в Twitter-аккаунте ирландца.

32-летний Макгрегор поблагодарил фанатов за поддержку. Ирландец признался, что хочет третьего боя с Порье. «Дастин — отличный соперник, и я жду новой схватки», — написал он.

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Ранее 24 января Макгрегор уступил Порье в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Ирландец проиграл нокаутом впервые в карьере.

Макгрегор и Порье впервые встретились в октагоне в 2014 году. Тогда американец уступил в первом раунде нокаутом.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. На его счету 22 победы и пять поражений.

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