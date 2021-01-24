UFC показал видео поражения Макгрегора нокаутом

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) показал видео поражения ирландца Конора Макгрегора нокаутом от американца Дастина Порье. Ролик доступен в Instagram UFC Russia.

32-летний Макгрегор впервые в карьере проиграл нокаутом. Схватка с Порье завершилась во втором раунде. Таким образом, американец взял реванш после своего поражения от Макгрегора в 2014 году. Тогда он уступил ирландцу нокаутом в первом раунде.

Всего в активе Макгрегора 22 победы при пяти поражениях. Он становился чемпионом UFC в двух весовых категориях. Последнюю победу ирландец одержал в январе 2020-го. Тогда он нокаутировал Дональда Серроне за 40 секунд.

На счету Порье 27 побед при шести поражениях.