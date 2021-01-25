Власти Литвы пообещали внимательнее оценивать приезжающих из России артистов

Министр культуры Литвы Симонас Кайрис обещал внимательнее оценивать приезжающих из России артистов и других деятелей искусства, передает «Интерфакс».

По его словам, властям очень пригодился бы «четкий список лиц, которые нежелательны в Литве».

«Могла бы быть активнее и роль самого министерства культуры в плане инициирования составления такого списка, мониторинга культурного пространства или, скажем, идентификации наиболее емких в отношении пропаганды областей и деятелей», — сказал Кайрис.

19 января стало известно, что российского певца Филиппа Киркорова на пять лет внесли в список нежелательных в Литве лиц. Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис пояснил, что исполнитель многократными посещениями Крыма «сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины и таким образом незаконно оправдывал агрессивные действия Российской Федерации».