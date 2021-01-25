СК возбудил дело о поставке неработоспособного программного обеспечения Минфину

Следственный комитет расследует уголовное дело о мошенничестве при поставке неработоспособного программного обеспечения Минфину России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«В СК расследуется уголовное дело о мошенничестве при поставке программного обеспечения для госнужд в министерство финансов, которое было неработоспособно», — сказал источник.

Как утверждает следствие, исполнитель при заключении госконтракта знал, что не сможет создать требуемое ПО. Однако он ввел заказчика в заблуждение, чтобы получить основную долю оплаты. Сумму ущерба источник не назвал.

В декабре сообщалось о россиянине, который похитил миллионы со счета Минфина Нидерландов. В Москве суд приговорил к четырем годам лишения свободы юриста-международника Якова Мельникова за хищение 33 миллионов рублей со счета нидерландского ведомства. Он узнал о находившихся на счете в Нидерландах 819 тысячах евро, принадлежащих России и украл их с помощью поддельных документов.